У Дніпрі викрили 11 шахрайських кол-центрів

У Дніпрі прокурори припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів, що працювали за різними схемами обману громадян.

За даними Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур, частина кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній, пропонуючи інвестиції у криптовалюту та обіцяючи прибутки від торгівлі на біржі. Інші шахраї представлялися співробітниками банківських служб безпеки й переконували громадян встановити нібито захисні мобільні додатки. Після інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків.

Реклама

Реклама

Прокурори припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі / Фото Офіс Генпрокурора

Під час обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, гроші, підроблені печатки та інші речові докази. Загалом у шахрайських центрах працювало близько 300 операторів. Готується клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та ідентифікують потерпілих.