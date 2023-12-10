Кримінал

У Дніпрі спалили меморіал в пам’ять про загиблих на ж/м “Перемога”

10 Грудня 2023 16:28
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дніпро, вандалізм

У Дніпрі згорів “меморіал”, який облаштували люди в памʼять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві Перемога 14 січня 2023 року. Там після атаки люди залишали квіти та іграшки.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Місцева жителька Людмила Нікітіна каже, побачене її шокувало.

“У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам’ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку”, – каже жінка.

Через загоряння пошкоджена зупинка, на якій був облаштований меморіал. Згоріли сидіння та дах.

Речниця поліції Дніпра Аліна Стадник зазначила, нині правоохоронці встановлюють причетних до події.

“За виявленою інформацією в соціальних мережах поліцейські зареєстрували факт до журналу єдиного обліку відділення поліції для перевірки”, – зазначила вона.

  • 14 січня армія РФ вдарила ракетами по Дніпру. Загинули 46 людей.
  • 15 січня президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що, попередньо, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230.
  • Голова облради Микола Лукашук уточнив, що Дніпро зазнав удару російської надзвукової крилатої ракети Х-22. Її випустили з дальнього бомбардувальника Ту-22м3.
  • В організації удару по житловому будинку в Дніпрі підозрюють командира 52-го важкого бомбардувального авіаполку Збройних сил Росії, полковника Олега Тимошина.

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У Дніпрі спалили меморіал в пам’ять про загиблих на ж/м “Перемога”
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