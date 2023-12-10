У Дніпрі спалили меморіал в пам’ять про загиблих на ж/м “Перемога”

У Дніпрі згорів “меморіал”, який облаштували люди в памʼять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві Перемога 14 січня 2023 року. Там після атаки люди залишали квіти та іграшки.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Місцева жителька Людмила Нікітіна каже, побачене її шокувало.

“У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам’ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку”, – каже жінка.

Це просто неймовірні тварі хто це зробив 🤬🤬🤬

Дніпро. pic.twitter.com/MMrzajFciB — ✙ Дніпровець) Станіслав ✙ 🇺🇦 (@TrueDonbass) December 10, 2023

Через загоряння пошкоджена зупинка, на якій був облаштований меморіал. Згоріли сидіння та дах.

Речниця поліції Дніпра Аліна Стадник зазначила, нині правоохоронці встановлюють причетних до події.

“За виявленою інформацією в соціальних мережах поліцейські зареєстрували факт до журналу єдиного обліку відділення поліції для перевірки”, – зазначила вона.