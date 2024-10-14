Кримінал

У Дніпрі склали протокол на водія Bentley, який тікав від патрульних. ЗМІ пишуть, що за кермом був бізнесмен Положай
14 Жовтня 2024 12:15
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Правоохоронці склали адмінпротокол на водія, якій тікав від патрульних поліцейських у Дніпрі.

“Патрульні вимагали у водія зупинитися, але він проігнорував вимогу, пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. Згодом кермувальник зупинився і поліцейські з ним поспілкувалися.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також, оскільки водій мав ознаки сп’яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку”, – повідомили у поліції.

За інформацією “Суспільного”, за кермом автівки був гендиректор виробництва вікон Сергій Положай.

Це саме той Положай, який облаяв військових під час перевірки документів. Відео конфлікту опублікували тоді місцеві пабліки.

“Я генеральний директор, де 1760 людей працюють, а ти солдат б**ть, п**дуй копай, б**ть”, – сказав чоловік на відео.

Пізніше у своїх соцмережах Положай розповів, що гуляв парком Шевченка, коли його зупинили для перевірки документів.

“Я надав документи з оновленими даними, повістку, продовжену до 1 листопада. Але!!! Ці галімі чорти кажуть: у нього немає бронювання… і він підлягає мобілізації”, – заявив Положай.


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