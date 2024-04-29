У Дніпрі між неповнолітніми дівчатами сталася стрілянина

У Дніпрі біля одного з кафе неповнолітня дівчина вистрілила в іншу з предмету, схожого на пістолет.

Про це повідомили у поліція Дніпропетровщини.

“27 квітня біля одного з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі міста між неповнолітніми дівчатами виникла конфліктна ситуація, під час якої, за попередньою інформацією, 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмету, схожого на пістолет, в бік знайомої. В результаті 17-річна дівчина отримала тілесні ушкодження”, – повідомили в поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини події. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.