У Дніпрі “мати” зробила смертельну ін’єкцію півторарічному сину

У Дніпрі суд визнав винною місцеву мешканку за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.

За інформацією Офіса Генпрокурора, у вересні 2021 року 39-річна жінка, будучи фармацевтом з медичною освітою, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину з сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом, забороненим до вільного продажу.

У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

Жінка засуджена до 8 років ув’язнення. Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання.