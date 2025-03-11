У Дніпрі керівника комунального підприємства Дніпровської міськради розтратив 1,8 млн гривень

Заступника директора комунального підприємства Дніпровської міськради судитимуть за розтрату майже 1,8 млн грн бюджетних коштів. За даними слідства, посадовець закупив обладнання для територіальної оборони за завищеними цінами.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Слідство встановило, що посадовець, використовуючи своє службове становище, під час закупівлі комунікаційного обладнання на виконання “Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки”, в умовах воєнного закупив обладнання за завідомо завищеними цінами, чим завдав збитків державі на загальну суму майже 1 800 000 гривень.

Обвинувальний акт стосовно чиновника скеровано до суду. Чоловіку інкримінують розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).