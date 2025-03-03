Кримінал

У Дніпрі чоловіка зарубали сокирою через борг: підозрюваного у вбивстві затримали
3 Березня 2025 19:48
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У Дніпрі чоловіка затримали за підозрою у вбивстві товариша / Фото: Поліція Дніпропетровської області
У Дніпрі чоловіка затримали за підозрою у вбивстві товариша / Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі в Індустріальному районі в автомобілі виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Встановлено, що 41-річному потерпілому завдав поранень знайомий через борг. Постраждалий намагався дістатися лікарні, але помер в машині на території АЗС.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За даними поліції, 2 березня загиблий зустрівся зі знайомим для обговорення боргу. Під час розмови між 41-річним чоловіком та потерпілим виникла суперечка, яка переросла в конфлікт. У ході з’ясування стосунків зловмисник завдав приятелю удару сокирою в груди, після чого залишив місце події.

Орієнтування на підозрюваного було передано всім патрулям міста. Поліцейські виявили розшукуваного в автомобілі, який зупинили за порушення комендантської години. Чоловіка затримали.

3 березня затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві / Фото: Поліція Дніпропетровської області

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