Суспільство

У Дії запустили рекрутинг до Армії дронів
17 Жовтня 2024 13:01
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дія, мобілізація
У "Дії" з’явилась нова функція - рекрутинг до війська / Кадр з відео

У “Дії” з’явилась нова функція, завдяки якій можна долучитися до лав Сил оборони оператором дронів, без візиту до ТЦК.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного “розподілу” та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно”, – зазначив Федоров.

Як працює вступ до Армії дронів?

  • Рекрутинг у “Дії” нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами обираєте бригаду або підрозділ, у який хочете потрапити, далі надсилаєте одну чи декілька заяв.
  • Самостійно обираєте напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все.

“Дрони стали геймчейнджерами на полі бою, пташки за кілька тисяч знищують техніку за мільйони. Ставайте частиною війни технологій — подавайте заяву про рекрутинг у “Дії”, щоб бачити результати своєї роботи в новинах”, – додав міністр.


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