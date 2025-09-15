        Суспільство

        У “Дії” відновили державні послуги після оновлення реєстрів

        Федір Олексієв
        15 Вересня 2025 12:50
        читать на русском →
        Ілюстративне зображення / Дія
        Ілюстративне зображення / Дія

        Міністерство юстиції відновило роботу реєстрів після оновлення і на порталі і тепер в застосунку “Дія” знову працюють усі послуги.

        Про це повідомили в “Дії“.

        Реклама
        Реклама

        “Зареєструвати ФОП, подати документи на “єВідновлення” чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі “Дія”. Мін’юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в “Дії” працюють ще стабільніше та швидше”, — йдеться у повідомленні.

        Тимчасово не працювали:

        • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП.
        • Дія.QR.
        • єВідновлення.
        • Бронювання працівників.
        • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС.
        • Перереєстрація авто.
        • Актові записи про зміну імені.
        • Актові записи про народження.
        • Актові записи про шлюб.
        • Актові записи про розлучення.
        • Свідоцтва про народження.
        • Витяг про місце проживання дитини.
        • Заява про субсидію.
        • єМалятко.
        • Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
        • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
        • Витяг з ЄДР.
        • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту.
        • Зміна місця проживання.
        • Заяви до міжнародного Реєстру збитків.
        • Гранти єРобота.
        • Будівельні послуги.
        • еПідприємець.
        • єОселя.
        • єДекларація.
        • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини