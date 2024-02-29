Техно

У “Дії” планують запустити чат-бот на основі ШІ

29 Лютого 2024 20:34
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дія, штучний інтелект
Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / Фото: Суспільне

У додатку “Дія” з’явиться чат-бот на основі штучного інтелекту. Він допомагатиме контактному центру відповідати на звернення.

Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Нещодавно був черговий борд із командою “Дії”, обговорювали статуси проектів. Одна з ідей, над якою працюємо, – помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія”, – написав Федоров.

За його словами, для створення чат-бота буде використано технологічне рішення однієї з топових міжнародних компаній.

“Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки “Дії”, – розповів він.

Федоров зауважив, що наразі якість відповідей штучного інтелекту влаштовує його на 80%, однак у команді будуть працювати над покращенням. Зокрема, мова про швидкість відповідей на запитання.

“Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити”, – підкреслив він.


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