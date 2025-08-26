У “Дії” незабаром з’являться шість нових сервісів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що незабаром у застосунку “Дія” з’являються шість нових сервісів.
“Зручна цифрова держава — це можливість отримати послугу чи консультацію під певну життєву ситуацію без візитів у держустанови та витраченого часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які знищують бюрократію, черги та корупцію”, – написав Федоров у соцмережах.
- АІ-асистент. Як стверджує міністр, це буде переший у світі національний асистент, який надаватиме державні послуги. На першому етапі за допомогою АІ-асистент можна буде замовити лише довідка про доходи.
- еНотаріат. За словами Федорова, українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.
- еАкциз. За даними очільника Мінцифри, лише за рік Україна втрачає близько 30 мільярдів гривень через несплату податків на алкоголь та тютюн: “Ми проведемо цифрову трансформацію сфери й замінимо паперову акцизну марку електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку”.
- Шлях пораненого. Як пояснив міністр, це буде комплексний сервіс для військових та їхніх родин. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична.
- Базова соціальна допомога. Федоров каже, ця послуга об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки відбуватиметься через “Дію” без паперової бюрократії. Команда порталу цифрових держпослуг вже розпочинає бета-тест сервісу.
- Витяг про несудимість з апостилем. За його словами команда Мінцифри разом з МВС працює над тим, аби цей документ можна було замовити в “Дії” з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.