У “Дії” незабаром з’являться шість нових сервісів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що незабаром у застосунку “Дія” з’являються шість нових сервісів.

“Зручна цифрова держава — це можливість отримати послугу чи консультацію під певну життєву ситуацію без візитів у держустанови та витраченого часу в чергах. Щотижня ми запускаємо нові сервіси, які знищують бюрократію, черги та корупцію”, – написав Федоров у соцмережах.

