У деяких регіонах України заборонили відвідувати ліси

У низці регіонів України від сьогодні, 3 червня, почала діяти заборона на відвідування лісів. Це пов’язано з пожежною небезпекою.

Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники зазначають, що з 1 по 3 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки ввели в:

західних областях (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської);

північних областях;

Вінницькій області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Херсонській області.

“За таких умов заборонено відвідувати ліси! Дотримуйтесь правил безпеки та не провокуйте пожежі на відкритих територіях”, – пишуть у ДСНС.

За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили 5394 гектари. Мирних жителів закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, оскільки навіть один сірник може призвести до масштабного загоряння.