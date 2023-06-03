Суспільство

У деяких регіонах України заборонили відвідувати ліси

3 Червня 2023 15:48
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дснс, ліс

У низці регіонів України від сьогодні, 3 червня, почала діяти заборона на відвідування лісів. Це пов’язано з пожежною небезпекою.

Про це повідомляє Державна службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники зазначають, що з 1 по 3 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки ввели в:

  • західних областях (крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської);
  • північних областях;
  • Вінницькій області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області.

“За таких умов заборонено відвідувати ліси! Дотримуйтесь правил безпеки та не провокуйте пожежі на відкритих територіях”, – пишуть у ДСНС.

За інформацією рятувальників, лише з початку року в Україні пожежі в екосистемі охопили 5394 гектари. Мирних жителів закликають не нехтувати правилами пожежної безпеки, оскільки навіть один сірник може призвести до масштабного загоряння.


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