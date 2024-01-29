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У деяких регіонах РФ почали глушити інтернет для боротьби з дронами — ЗМІ

29 Січня 2024 17:27
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росія

У Ленінградській, Новгородській і Псковській областях Росії ночами відключають мобільний інтернет для боротьби з атаками безпілотників, повідомляє Новая газета Европа.

У матеріалі журналісти посилаються на Коммерсант і РБК, які раніше повідомляли про вимкнення світла в цих областях через «доналаштування обладнання силових відомств» для боротьби з дронами.

Також місцева влада попередила жителів, що через «технічні роботи» може ускладнитися робота платіжних сервісів, а також можуть не працювати системи відеоспостереження.

Офіційна причина таких дій у цих регіонах звучить так: «проведення технічних робіт із переналаштування радіочастотного спектра передавального обладнання», проте співрозмовник Нової газети уточнив, що це пов’язано, зокрема, з «доналаштуванням антидронових» систем. Також вважається, що інтернет відключали через поїздку російського диктатора Володимира Путіна до Сакнт-Петербурга 26 січня.

Також видання уточнює, що нещодавно стався один із найтриваліших збоїв у Республіці Саха, де з 23 січня не працювали WhatsApp і Telegram, але вдень 27 січня роботу застосунків відновили. Це могло бути пов’язано зі спробою влади якось вплинути на протести, що спалахнули в республіці після вбивства місцевого жителя.


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