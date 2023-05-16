Суспільство

У Держдумі просять силовиків дозволити росіянам носити синій та жовтий колір

16 Травня 2023 19:53
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росія

Віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков попросив поліцію припинити переслідувати росіян за поєднання синього та жовтого кольорів.

«Патріотична пильність сягає абсурду. Директриса школи у ХМАО поскаржилася в поліцію на матір учениці з жовто-синіми косами. Матері дівчинки довелося пояснювати інспектору у справах неповнолітніх, що це не кольори прапора України, а салатовий та зелений колір.

Минулого тижня людей у Москві затримали за поєднання кольорів у одязі. На вихідних телеведуча Ольга Скабєєва виклала у своєму ТГ-каналі фото весняного букету з бузкових та жовтих квітів. Її ніхто не встиг звинуватити в українській пропаганді: Скабєєва вилучила фото сама за 10 хвилин.

Якщо продовжувати так, то скоро в Росії почнуть відстрілювати синичок, сотні брендів доведеться закрити за жовто-сині логотипи і заборонити, як мінімум, одну політичну партію – ЛДПР. Очевидно, що цей шлях є абсурдним».


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