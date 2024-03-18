У Держдепі США заявили, що вітати Путіна з “перемогою” на виборах точно не будуть 

Переобрання Володимира Путіна на так званих «виборах» у Росії відбулося в умовах репресій та ув’язнень інших опонентів та стало додатковим свідченням того, що в цій країні діє режим автократії.

З такою заявою виступив у понеділок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Ведант Пател.

«Це, безумовно, був недемократичний процес, і я думаю, що можна з упевненістю сказати, що вітальних дзвінків зі США точно не буде», – зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Він також зауважив, що хоча Путін формально залишається президентом Росії, однак це «не виправдовує його автократії».

«Російський народ заслуговує на вільні й чесні вибори та можливість обирати серед кандидатів, які представляють різноманітні погляди росіян», – підкреслив представник Держдепу.

Він наголосив, що будь-яка нація заслуговує на доступ до неупередженої інформації про кандидатів та їхні програми, щоби вибрати собі нового лідера та визначити майбутнє власної країни. За його словами, цього явно не було на виборах в Росії, які не були ані вільними, ані чесними.

У цьому зв’язку Пател нагадав, що Кремль ув’язнив політичних опонентів, перешкоджав балотуванню кандидатів, які виступали проти розв’язаної Росією війни, а провідний критик Кремля Олексій Навальний був нещодавно вбитий під час ув’язнення.

«Тож ці вибори відбулися в умовах інтенсивних репресій та ув’язнень», – зазначив представник Держдепу.