        У держбюджеті-2026 заклали підвищення мінімальної зарплати

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 09:42
        Ілюстративне фото / УНІАН
        У проєкті держбюджету на 2026 рік закладене підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це перший перегляд показників із 2024 року — у 2025-му їх не змінювали.

        Про це повідомляє Економічна правда.

        Мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 грн до 8 647 грн, тобто на 8%.

        Прожитковий мінімум збільшиться на 9,9% і становитиме:

        • загальний — 3 209 грн (раніше 2 920 грн);
        • для працездатних осіб — 3 328 грн (замість 3 028 грн);
        • для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн (замість 2 361 грн).

        Останній показник визначає мінімальний розмір пенсії. Максимальний же розмір пенсії у 2026 році становитиме 25,95 тис. грн.


