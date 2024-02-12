У ДБР повідомили, як просувається справа Гринкевичів та яке майно було арештоване

На нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, членів його родини, а також двох співучасників накладено арешт

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає “Еспресо.Захід“.

Як відомо, 18 січня п’ятьом особам оголосили підозри у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

“Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою”, – йдеться у повідомленні.

Наразі ДБР продовжує вживати усіх необхідних процесуальних заходів та документують всі незаконні дії членів злочинної організації.

“Наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника”, – наголосили в ДБР.