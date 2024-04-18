Економіка

У цьому році Україна потребує $42 млрд для підтримки бюджету, – МВФ

18 Квітня 2024 17:52
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бюджет, мвф
Голова МВФ Крісталіна Георгієва / Фото: AP

Для бюджетної підтримки України потрібно щонайменше 42 мільярди доларів міжнародної допомоги.

Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час пресконференції у Вашингтоні, повідомляє “Суспільне”.

“Станом на тепер ми оцінюємо потреби (бюджетної підтримки для України) в розмірі 42 мільярди доларів на цей рік”, — сказала директорка МВФ.

Вона висловила впевненість, що це вдасться зробити, оскільки міжнародна підтримка залишається “твердою”. Водночас Георгієва наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити війну.

“Насамперед війна — це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них”, — сказала вона.

Крім того, Георгієва високо оцінила зусилля української влади щодо стабілізації економіки у постраждалій від війни країні.


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