Суспільство

У ЦНАПах можна буде одночасно оформити внутрішній та закордонний паспорти
31 Грудня 2024 16:09
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паспорт, цнап
Центру надання адміністративних послуг у Святошинському районі Києва / Фото: КМДА

У ЦНАПах тепер можна буде одночасно оформлювати як внутрішній, так і закордонний паспорти.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що 31 грудня Кабмін ухвалив проєкт розпорядження, який передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади та ЦНАП.

Згідно з проєктом, буде внесено доповнення до переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, зокрема, послуга “Одночасне оформлення (у тому числі заміна у випадку втрати чи крадіжки) внутрішнього паспорта та паспорта для виїзду за кордон”.

“Реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон”, – зазначили у міністерстві.


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