У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, у небі над містом зафіксували стовпи диму.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Кремлівське видання «РИА Новости» пише, що всього у Донецьку було чутно три-чотири «прильоти».
У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, у небі над містом зафіксували стовпи диму.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Кремлівське видання «РИА Новости» пише, що всього у Донецьку було чутно три-чотири «прильоти».
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