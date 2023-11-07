Суспільство

У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

7 Листопада 2023 16:11
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війна, окупація

У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, у небі над містом зафіксували стовпи диму.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Кремлівське видання «РИА Новости» пише, що всього у Донецьку було чутно три-чотири «прильоти».


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