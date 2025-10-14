У центрі Одеси люди зібралися на акцію проти Труханова

В Одесі біля міської ради на Біржовій площі люди зібралися на акцію проти мера Геннадія Труханова, якому Президент України Володимир Зеленський припинив українське громадянство.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

На акції зібралися близько 150 людей. Учасники мітингу скандували “Труханов чорт”, “Українському місту українську владу”, тримали в руках плакати надписами “Вата не влада”, “Труханова за ґрати”, “Одеса українське місто”, “Одеса без Пушкіна” та інші. Деякі учасники прийшли з українськими прапорами.

Організатор акції – громадська організація “Робимо вам нерви”.

“Досить терпіти. Поки Одеса намагається відмитися від московського бруду, Труханов його толерує та оберігає. Настав час забити останній цвях в домовину політичної кар’єри проросійського (чи все-таки російського?) мера нашого міста”, – йдеться в повідомленні активістів.

Нагадаємо, комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення українського громадянства меру Одеси Геннадію Труханову. Як зазначили в СБУ, рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки. “Станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби”, – заявили в СБУ.