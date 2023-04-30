Політика

У CNN виділили фактори, які відкладають контрнаступ України

30 Квітня 2023 13:33
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контрнаступ

Україна заявляє про завершення підготовки до весняного контрнаступу. Коли його запустять, можливо, на півдні, це стане ключовим моментом у конфлікті. Але росіяни мали майже шість місяців, щоб підготувати ґрунт – і побудувати складну систему захисту. 

Прорив стане величезним випробуванням, пише CNN.

Супутникові зображення показують масштаб російської оборони, яка була побудована в частині південної України – шари протитанкових ровів, перешкоди, мінні поля та траншеї. Оборона продовжується на сотні миль по звивистому південному фронту – там, як очікується, українські сили зосередять свій контрнаступ найближчими тижнями.

Завдання для українців полягатиме в тому, щоб швидко обійти або подолати такі перешкоди, створивши імпульс, який спричинить розплавлення російського командування та контролю.

Кілька супутникових знімків, наданих CNN компанією Maxar Technologies і зроблених у середу, показують великі траншеї на схід від міста Пологи в Запорізькій області. 

Вони показали, що позиції Росії найбільш зосереджені біля лінії фронту в південно-східній Запорізькій області, на сході та на вузькій смузі землі, що з’єднує Кримський півострів з рештою України.

Українські офіційні особи визнали, що, на відміну від раптового удару по більшій частині Харківської області у вересні минулого року, у будь-якому більшому контрнаступі їм може бракувати елемента несподіванки.

У CNN виділили три фактори, які “затягують” наступ України:

Перший та основний — російська лінія оборони. У окупантів було майже 6 місяців, щоб побудувати складний комплекс оборони. Російська оборона – це “шари протитанкових ровів, загороджень, мінних полів та траншей”.

Другий – відсутність моменту несподіванки.

Третій — росіяни зберігають явну перевагу у повітрі. І це може мати вирішальне значення для уповільнення просування України.

“Для українців буде критично важливо порушити лінії постачання, знищити склади боєприпасів і вразити паливну інфраструктуру (серед багатьох інших завдань) перед наступом. Це ускладнить утримання військ, які обороняються”, – зазначили у CNN.

Також додали, що наші військові оцінюватимуть слабкі сторони Росії, тому що імпульс після початку контрнаступу буде критичним.

Українським підрозділам доведеться освоїти загальновійськові маневри з новою технікою, зокрема, розмінування, усунення танкових перешкод і будівництво мостів своїми штурмовими батальйонами. “Це складна координація”, – кажуть аналітики.


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