FT: Військова допомога надасть Україні можливість провести контрнаступ у 2025 році

Україна розраховуватиме на новий контрнаступ у 2025 році після отримання американської військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів, яка допоможе їй зупинити Росію від нових завоювань цього року, заявив Джейк Салліван, радник із національної безпеки США.

Виступаючи в суботу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні, Салліван сказав, що, незважаючи на новий пакет фінансування, схвалений США минулого місяця, він, як і раніше, очікує “російських успіхів у майбутній період” на полі бою, оскільки “не можна миттєво перемкнути рубильник”.

Однак, за його словами, завдяки новій допомозі Вашингтона Київ зможе “утримати лінію” і “забезпечити Україні протистояння російському нападу” протягом 2024 року, пише The Financial Times.

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір “рухатися вперед, щоб повернути території, які росіяни у них відняли”.

Його коментарі про потенційний контрнаступ України є найбільш чітким вираженням Білого дому про те, як він бачить розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на перевиборах у листопаді.

Будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу і схвалення з боку Білого дому.

Однак Дональд Трамп, колишній президент і ймовірний кандидат від республіканців, скептично ставиться до допомоги Україні та поклявся спробувати швидко припинити конфлікт і знайти рішення шляхом переговорів.

Українські чиновники висловили надію, що наступного року їм вдасться переломити ситуацію.

Виступаючи минулого місяця у німецькій газеті Bild, президент України Володимир Зеленський заявив, що існує план чергового контрнаступу, але він залежить від поставок зброї, зокрема зі США.

Але в той час як такі необхідні поставки і зброю вже направляють на передову після схвалення американської допомоги, розв’язання проблеми нестачі особового складу має вирішальне значення для шансів України в боротьбі з Росією.

Багато українських чоловіків не хочуть брати участь у мобілізації, яка розпочалася майже рік тому, посилаючись на страх перед некомпетентними командирами і брак зброї.

Керівництво України намагається розв’язати ці проблеми за допомогою більш ліберальних методів набору і поліпшення умов утримання солдатів. Але поки незрозуміло, як це і нові пакети допомоги вплинуть на настрій військовослужбовців.