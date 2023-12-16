ЗМІ: Залужний замислює новий наступ

Німецьке видання Welt з посиланням на відомого військового аналітика Ніко Ланге та деяких інших європейських експертів пише в аналітичній статті про те, що песимістичні настрої щодо військових перспектив України, які почали поширюватися на Заході, не надто відповідають реальному стану справ. Командування ЗСУ, судячи з низки ознак, планує на 2024 новий наступ, зазначає Welt.

За даними видання та нідерландського порталу Oryx, який аналізує інформацію про постачання та втрату озброєнь, левова частка західної зброї, поставленої за час російського вторгнення Україні, не була використана під час наступу восени цього року. Результати наступу фактично визнані недостатніми і самою Україною, і її союзниками. При цьому деякі види західних озброєнь поставлено, але ще не дійшли фронту. Наприклад, із 200 німецьких танків Leopard 1 в Україну прибули лише 30.

Сам же наступ йшов без достатньої підтримки з повітря через нестачу в України сучасних бойових літаків та гелікоптерів, про що попереджав головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний. Як пише Welt, він погодився з проведенням такого наступу лише під тиском політичних міркувань та вів його з використанням невеликих груп піхоти, щоб зберегти життя своїх солдатів.

Видання зазначає, що Україна домагається від партнерів поставок таких видів зброї, як бойові гелікоптери Black Hawk та Apache, винищувачі F-16 та F-18, ракетні системи далекого радіусу дії, танки Abrams, низка безпілотників та боєприпасів. Ці пріоритети свідчать про ймовірну підготовку наступного року нового наступу, який вестиметься з урахуванням проблем та помилок кампанії цього року.

Як плацдарм для такого наступу, як передбачає Welt, може бути використана нещодавно зайнята ЗСУ територія на лівому березі Дніпра в Херсонській області. У ході “прямої лінії” 14 грудня президент Росії Володимир Путін приділив особливу увагу цій ділянці фронту. Він стверджував, що Україна посилає там своїх солдатів на забій, а утримання цієї території нібито не має військового сенсу.