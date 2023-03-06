У Чорному морі знаходяться 15 кораблів РФ, з них три ракетоносія

Росіяни тримають в акваторії Чорного моря три носії ракет «Калібр», повідомило оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від берега, який контролює Україна. Серед 15 кораблів залишаються три ракетоносія, два з яких підводні. Загальна кількість «Калібрів» – 16», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, російська армія продовжує повітряну розвідку та пошуки нової тактики для підвищення результативності ракетних ударів.

«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, (Росія) час від часу залучає авіацію та ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових або оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтовим територіям в зонах досягнення. Готовність ракетоносіїв у морі свідчить, що ймовірність атак є максимально високою», – додають в українському командуванні.