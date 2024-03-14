У Чорногорії стався сильний землетрус

На кордоні між Чорногорією та Боснією і Герцеговиною вранці у четвер

стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 30 кілометрів від міста Нікшич на заході Чорногорії та за 25 кілометрів від боснійського міста Білеца, свідчать дані Геологічної служби США (USGS).

Повідомлень про руйнування або жертви внаслідок землетрусу немає.

Підземний поштовх було зафіксовано на глибині близько 7,6 кілометрів і відчувався аж до столиці Боснії і Герцеговини міста Сараєво, на відстані понад 200 кілометрів.

Балкани є зоною високої сейсмічної активності, схильною до землетрусів, йдеться у матеріалі.