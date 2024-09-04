Суспільство

У четвер на більшій частині території України буде вітряно
4 Вересня 2024 12:25
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погода
Ілюстративне фото / Freepik

5 вересня, у більшості регіонів України пануватиме сильний вітер. Температура повітря триматиметься у межах +24…+29 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“5 вересня в Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24…+29 °C, острівцями до +30 °C”, – йдеться у повідомленні.

Водночас вночі температура повітря буде значно меншою – близько +14…+19 °C.

У південній частині України пройдуть місцями короткочасні дощі із грозами. На решті територій буде сухо. Крім цього, за даними синоптикині, східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним.

У Києві в четвер буде вітряно, проте тепло. Температура повітря триматиметься у межах +28…+29 °C.


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