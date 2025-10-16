У Чернігові з’явиться сквер Дональда Трампа

Один зі скверів у Чернігові перейменовують на честь президента США Дональда Трампа. Це рішення підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня, повідомляє Суспільне.

Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції “Європейська солідарність” Марина Семененко.

Пізніше стало відомо, що перейменовуватимуть сквер “Казка” у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові.

Реклама

Реклама

Як йдеться у пояснювальній записці до цього рішення, сквер перейменували “з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова.

“Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру”, — йдеться у записці.

Марина Семененко на своїй Facebook-сторінці зазначила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сімʼї із запрошенням до міста-героя Чернігова в гості.