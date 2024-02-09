Суспільство

У Чернігові правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив у салоні авто майже дві тонни спирту

9 Лютого 2024 16:21
поліція, чернігов
Бочки зі спиртом / Чернігівська поліція

Повідомляється, що в салоні вантажного авто поліція виявила 12 двохсотлітрових діжок. Десять з них були заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Про це інформує поліція Чернігівського району. 

“З незаконного обігу вилучено близько 2000 літрів спирту невідомого походження. Автівку і вантаж вилучено, речовину направлено на проведення експертних досліджень”, – йдеться у повідомленні. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

“Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів”, – пояснили в поліції. 


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