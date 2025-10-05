        Суспільство

        У Чернігові після ударів “шахедів” частина міста залишилась без світла

        Сергій Бордовський
        5 Жовтня 2025 09:35
        У ніч на 5 жовтня російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе по Чернігову та області. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

        Працівники ДСНС ліквідують наслідки атаки російських дронів / Фото: ДСНС

        У місті зафіксовані влучання у підприємство, після чого спалахнула пожежа. Крім того, ворог поцілив по енергооб’єкту — через це в одному з районів Чернігова виникли аварійні відключення світла.

        Під ударом опинилася також Ніжинщина. Там безпілотники пошкодили житловий будинок та одне з підприємств, де також сталася пожежа. Займання вже ліквідували.

        У Семенівській громаді через атаку дрона пошкоджене адміністративне приміщення.

        За минулу добу російська армія здійснила 55 обстрілів Чернігівщини. Загалом зафіксовано понад 100 вибухів у 27 населених пунктах області.

        Наразі в регіоні діють графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження і відновити стабільне електропостачання.


