        Кримінал

        У Черкасах під час перевірки ТЦК чоловік погрожував підірвати гранати

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 10:57
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        Затримання чоловіка / Фото: Суспільне
        Затримання чоловіка / Фото: Суспільне

        У Черкасах під мостом на проспекті Хіміків стався інцидент із чоловіком, який погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник під час спроби військовослужбовців ТЦК перевірити документи громадянина.

        Інцидент стався зранку 5 серпня. За словами очевидців, у чоловіка також був пістолет. На місці працювали правоохоронці, які вели перемовини з правопорушником.

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        Як пояснили в Центрі комплектування та соцпідтримки, чоловіка зупинили для перевірки облікових даних. Під час розмови він дістав гранату, висмикнув чеку і почав погрожувати підривом. Також намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

        Як повідомляє “Суспільне”, станом на 10:20 чоловіка затримали.


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