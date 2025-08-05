У Черкасах під час перевірки ТЦК чоловік погрожував підірвати гранати

У Черкасах під мостом на проспекті Хіміків стався інцидент із чоловіком, який погрожував підірвати кілька гранат. Конфлікт виник під час спроби військовослужбовців ТЦК перевірити документи громадянина.

Інцидент стався зранку 5 серпня. За словами очевидців, у чоловіка також був пістолет. На місці працювали правоохоронці, які вели перемовини з правопорушником.

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Як пояснили в Центрі комплектування та соцпідтримки, чоловіка зупинили для перевірки облікових даних. Під час розмови він дістав гранату, висмикнув чеку і почав погрожувати підривом. Також намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

Як повідомляє “Суспільне”, станом на 10:20 чоловіка затримали.