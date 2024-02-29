У чергах на польському кордоні перебуває близько 2200 вантажівок

Польські фермери продовжують блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок 29 лютого у чергах перебуває близько 2200 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

“Станом на ранок сукупно на шести пунктах пропуску у черзі перебуває десь 2200 вантажівок. Найбільше: на пунктах пропуску “Краківець”, “Рава-Руська” та “Ягодин”, — сказав речник ДПСУ.

Він також додав, що кількість перетину кордону вантажівками суттєво знизилась, особливо у напрямку пункту пропуску “Шегині”, де за минулу добу кордон перетнуло близько 35 вантажівок, 24 з яких — у бік України.

“10 вантажних транспортних засобів попрямувало в бік Польщі, тобто це менше ніж одна вантажівка за годину”, — пояснив він.

Також речник ДПСУ відзначив “критично низькі” показники перетину кордону у пункті пропуску “Ягодин”, де за добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Водночас на цьому напрямку польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в Польщу, додав Демченко.