Кримінал

У Челябінську іноземці зі словами “чушпани єб@ні” напали на групу “учасників СВО”

1 Січня 2024 16:49
читать на русском →
росія

Управління Слідчого комітету по Челябінській області порушило кримінальну справу про хуліганство проти «групи іноземних громадян», які ображали учасників війни в Україні та їхніх дружин. Про це повідомляє МедіаЗона із посиланням на прес-службу СК.

Крім того, у релізі йдеться, що чоловіки, «перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння», вдарили одного з «демобілізованих з передової». Конфлікт стався у дворі багатоповерхових будинків у Радянському районі Челябінська у ніч проти 1 січня.

Першим про бійку «учасників СВО» з мігрантами у своєму телеграм-каналі повідомив військор Олександр Воложанін. Він стверджує, що його «фронтовий товариш» із друзями та їхніми дружинами чекали на вулиці таксі.

«На подвір’ї було п’ять дітей мігрантів, які були п’яні і почали ображати жінку. Залили газовим балончиком та розпочали бійку з учасниками СВО та ображали їх. Потім приїхали їх старші, почали наїжджати на учасників СВО. Братці мої їм пояснили, що малолітки мігрантів перепили алкоголь і почали агресивно поводитися. Так як ветеранам по 30 років і вони були тверезі вони вирішили оприлюднити свавілля мігрантів і покарати їх за законом. Викликали поліцію, вона не приїхала», – пише Воложанін.

Телеграм-канал “Мігранти – все як є” опублікував відео конфлікту. На ньому група чоловіків швидким кроком підходить до інших на вулиці. В одного з нападників у руках довгастий предмет, схожий на палицю, яким він зі словами «чё, сука, а?» вдаряє людину за кадром.

Після цього чоловік називає своїх опонентів «чушпанами єб@ними», «блядьми сміттєвими» і каже, що «еб@л їх в рот», показуючи при цьому образливі жести. Потім чоловік із групи, що захищається, закликав нападника «кинути палицю» і вступити в кулачний бій віч-на-віч. Бійка при цьому розгорілася з новою силою, а один із її учасників застосував перцевий балончик.

Чим закінчився конфлікт, невідомо. Його передісторія повідомляється лише зі слів людей із групи ветеранів війни в Україні та їхніх дружин.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Січня 2024 11:00

Що зміниться в Україні з 1 січня
1 Січня 2024 18:13

Порошенко заявив, що відбудує музей Шухевича
1 Січня 2024 15:23

Уряд продовжив термін проходження ідентифікації пенсіонерів
1 Січня 2024 15:00

Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
1 Січня 2024 13:26

В лікарнях залишаються 11 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 грудня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки