У Челябінську іноземці зі словами “чушпани єб@ні” напали на групу “учасників СВО”

Управління Слідчого комітету по Челябінській області порушило кримінальну справу про хуліганство проти «групи іноземних громадян», які ображали учасників війни в Україні та їхніх дружин. Про це повідомляє МедіаЗона із посиланням на прес-службу СК.

Крім того, у релізі йдеться, що чоловіки, «перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння», вдарили одного з «демобілізованих з передової». Конфлікт стався у дворі багатоповерхових будинків у Радянському районі Челябінська у ніч проти 1 січня.

Першим про бійку «учасників СВО» з мігрантами у своєму телеграм-каналі повідомив військор Олександр Воложанін. Він стверджує, що його «фронтовий товариш» із друзями та їхніми дружинами чекали на вулиці таксі.

«На подвір’ї було п’ять дітей мігрантів, які були п’яні і почали ображати жінку. Залили газовим балончиком та розпочали бійку з учасниками СВО та ображали їх. Потім приїхали їх старші, почали наїжджати на учасників СВО. Братці мої їм пояснили, що малолітки мігрантів перепили алкоголь і почали агресивно поводитися. Так як ветеранам по 30 років і вони були тверезі вони вирішили оприлюднити свавілля мігрантів і покарати їх за законом. Викликали поліцію, вона не приїхала», – пише Воложанін.

Телеграм-канал “Мігранти – все як є” опублікував відео конфлікту. На ньому група чоловіків швидким кроком підходить до інших на вулиці. В одного з нападників у руках довгастий предмет, схожий на палицю, яким він зі словами «чё, сука, а?» вдаряє людину за кадром.

Після цього чоловік називає своїх опонентів «чушпанами єб@ними», «блядьми сміттєвими» і каже, що «еб@л їх в рот», показуючи при цьому образливі жести. Потім чоловік із групи, що захищається, закликав нападника «кинути палицю» і вступити в кулачний бій віч-на-віч. Бійка при цьому розгорілася з новою силою, а один із її учасників застосував перцевий балончик.

Чим закінчився конфлікт, невідомо. Його передісторія повідомляється лише зі слів людей із групи ветеранів війни в Україні та їхніх дружин.