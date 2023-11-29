У Чехії зібрали вже €500 тисяч на гелікоптер Black Hawk для ГУР

У Чехії в межах ініціативи “Подарунок для Путіна” зібрали вже майже пів мільйона євро на купівлю гелікоптера Black Hawk для Головного управління української розвідки.

Про це повідомляється в оголошенні на сторінці ініціативи Dárek pro Putina у середу, повідомляє “Європейська правда”

У своєму Twitter (X) організатори кампанії повідомили, що зібрано вже 500 тисяч євро – приблизно 10% від необхідної суми.

На лічильнику кампанії на офіційному сайті сума дещо менша – 495 900 євро. Вказують також, що такий результат забезпечили внески 4483 донорів.