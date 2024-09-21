У Чехії шахраї зібрали понад мільйон крон “на допомогу Україні”

Шахраї зібрали щонайменше 1,1 млн чеських крон (приблизно 44 000 євро) нібито на допомогу Україні, але потім неправомірно використали пожертви на подорожі світом або на власні потреби. Гроші збирали в касах універмагів і супермаркетів Праги та прилеглих муніципалітетів Центрально-Чеського краю під вивіскою фонду JSME LIDÉ. Головному організатору, якому, за даними поліції, 18 років, загрожує до восьми років позбавлення волі, пише iDNES.cz.

Волонтери збирали гроші протягом кількох місяців цього року. «Зібрані гроші опинилися в руках людей, які придумали та організували аферу і самі є вихідцями зі Сходу. Вони використовували гроші для власних потреб, подорожуючи світом, перебуваючи за кордоном, а також оплачуючи повсякденні витрати, такі як оренда житла та харчування», – заявила в суботу речниця поліції Єва Кропачова (Eva Cropáčová).

«Таким чином вони скористалися складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і готовністю громадян зробити свій внесок у допомогу країні», – додала вона.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у Чеському торговому реєстрі, але не має веб-сайту або акаунтів у соціальних мережах.

Під час обшуків вдалося вилучити сотні тисяч крон готівкою, грошові скриньки, в які шахраї складали гроші, і багато документів. «Ми не можемо виключати, що збитки можуть бути в рази більшими», – сказала Кропачова.

Минулого тижня поліція заарештувала ймовірного головного організатора фальшивого збору за підозрою в шахрайстві. Водночас було порушено кримінальну справу проти юридичної особи, яка також брала участь у шахрайстві. Кропачова не захотіла надавати додаткову інформацію. Юридичною особою може бути, наприклад, фонд. У чеському реєстрі в керівництві фонду JSME LIDÉ вказані люди з Польщі та України, а засновником є польський фонд «JESTEŚMY LUDŹMI».

У зв’язку з шахрайським збором коштів співробітники поліції попередили громадян бути обережними в подібних ситуаціях. «У разі, якщо хтось звернеться до них за допомогою, вони не повинні боятися попросити докази реєстрації збору і, в разі необхідності, перевірити все у відповідному обласному управлінні, мерії Праги або в Міністерстві внутрішніх справ», – сказала прес-секретарка поліції.