У Чехії планують створити Український легіон

У Чехії розмірковують над створенням Українського легіону, повыдомила міністерка оборони країни Яна Чернохова. В такому разі українські біженці можуть добровільно доєднатися до Легіону.

Про це повідомляє Radio Prague.

За словами Чернохової, наразі ведуться розмови про те, щоб українські біженці добровільно, могли доєднатися до легіону та допомогти своїй батьківщині. Також до Легіону також могли би доєднатися українці, які вже мають громадянство Чехії.

“Українська громада, яка живе в Чехії, численна, навіть не зважаючи на хвилю, яка прийшла внаслідок війни. Так що це мало б сенс”, — сказала міністерка в ефірі Чеського телебачення. — Ми хочемо продовжити навчання українських військових, то чому б нам не навчати й громадян Чехії, українців за національністю, і не створити з них якесь утворення”.

Як розповів виданню Novinky.cz речник Міністерства оборони Чехії Карел Чапек, відомство наразі оцінює польський проєкт із практичного і правового боку. Це підтвердив і інший речник міністерства Давід Полак.

“Міністерство оборони збирає більше інформації від польської сторони про формування так званого “українського легіону”. Коли ми зберемо цю інформацію, то зважимо можливість нашого залучення”, — сказав він інтернет-виданню iDnes.cz.

Полак теж нагадав, що чеські Збройні сили тим часом продовжують навчання українських військових, які для цього прибувають із України.