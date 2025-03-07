У Часовому Яру бійці 24 ОМБр спалили колону російської бронетехніки (відео)

Напередодні вранці окупанти спробували прорватися колоною бронетехніки у Часовому Яру. Результат – 16 одиниць військових транспортних засобів знищено, наступ відбито.

Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді ім. короля Данила.

“Понад два десятки одиниць техніки, серед яких бойові машини десанту, дружно висунулись одна за одною у бік позицій 24 ОМБр імені короля Данила. Зустрічали їх “тепло”: піхота, артилерія та дронові екіпажі зробили все, щоб подорож загарбників стала незабутньою”, – розповіли в підрозділі.

У підсумку російська колона в якийсь момент загрузла в “заторі” – скупчення підбитої техніки заблокувало переправу через канал. Ті, хто залишився в живих, спробували втекти, але вдалося це не всім.

“Щонайменше 14 одиниць техніки згоріли або залишилися на полі бою, інші вирішили не випробовувати долю та відкотились. Декому з окупантів вдалося спішитися, але це лише відтермінувало їхній квиток у пекло”, – йдеться в повідомленні.

Операція в Часовому Яру в цифрах: