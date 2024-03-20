У Бєлгородській області обмежують в’їзд у низку населених пунктів, ставлять блокпости

На території Бєлгородської області російські силовики закривають в’їзд у низку населених пунктів.

Як повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, рішення ухвалили в межах “розроблення додаткових заходів безпеки жителів Грайворонського міського округу”.

За його словами, в’їзд обмежать на території Козинки, Гори-Поділ, Глотове, Грайворона, Новостроївки-Першої, Новостроївки-Другої та Безіменого.

“Це означає, що будуть поставлені пости, де будуть присутні співробітники МВС, Росгвардії, Міністерства оборони та адміністрації”, — пояснив він.

Уранці 12 березня російські добровольці, які воюють на боці України, оголосили, що “йдуть на вибори”, розпочавши чергову операцію на російському прикордонні.