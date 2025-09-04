У Бєлгородській області заборонили поширювати “неофіційну” інформацію про прильоти

Оперативний штаб Бєлгородської області заборонив публікувати в інтернеті будь-яку інформацію, пов’язану з роботою російських військових, а також дані про наслідки атак Збройних сил України, отримані з неофіційних джерел, заявив глава регіону В’ячеслав Гладков.

«Дозволяється поширювати тільки ту інформацію, яку опублікували у себе офіційні представники органів влади, штабу КТО [контртерористичної операції], правоохоронні та силові структури», — заявив Гладков.

За його словами, першими таку інформацію можуть публікувати тільки влада і представники силових структур, потім ці дані можуть повідомляти ЗМІ та місцеві жителі.

Гладков додав, що, якщо громадяни не будуть виконувати прийняті рішення, то їм загрожуватиме адміністративна відповідальність.