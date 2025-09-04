        Суспільство

        У Бєлгородській області заборонили поширювати “неофіційну” інформацію про прильоти

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 09:42
        читать на русском →
        Російський Shahed-136 за мить до удару по будинку в Бєлгороді / Фото: "Пепел"
        Російський Shahed-136 за мить до удару по будинку в Бєлгороді / Фото: "Пепел"

        Оперативний штаб Бєлгородської області заборонив публікувати в інтернеті будь-яку інформацію, пов’язану з роботою російських військових, а також дані про наслідки атак Збройних сил України, отримані з неофіційних джерел, заявив глава регіону В’ячеслав Гладков.

        «Дозволяється поширювати тільки ту інформацію, яку опублікували у себе офіційні представники органів влади, штабу КТО [контртерористичної операції], правоохоронні та силові структури», — заявив Гладков.

        Реклама
        Реклама

        За його словами, першими таку інформацію можуть публікувати тільки влада і представники силових структур, потім ці дані можуть повідомляти ЗМІ та місцеві жителі.

        Гладков додав, що, якщо громадяни не будуть виконувати прийняті рішення, то їм загрожуватиме адміністративна відповідальність.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини