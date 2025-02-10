Суспільство

У Бєлгородській області коло будинку впала російська ракета Р-27
10 Лютого 2025 16:26
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У Бєлгородській області коло будинку впала ракета класу повітря–повітря Р-27. Інцидент стався 6 лютого в селі Нікольське Бєлгородського району, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За даними видання, ракета впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Радянській. Співрозмовники ASTRA зазначають, що причиною стало “позаштатне сходження” боєприпасу.

ASTRA підрахувала, що з початку 2025 року в Росії та на тимчасово окупованих територіях України впало щонайменше 16 керованих авіабомб і три ракети. У 2024 році таких випадків було 165.


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