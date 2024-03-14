Суспільство

У Бундестазі знову не підтримали передачу Taurus Україні

14 Березня 2024 13:43
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ракети Taurus
Ракета Таурус / Getty Images

Німецький Бундестаг у черговий раз не підтримав подання демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє Укрінформ.

Поіменно голосування проводилося не по поданню опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію.

За це проголосували 495 депутати, проти – 190, утрималися – 5.

Голосуванню передували півторагодинні дебати по поданню консервативної опозиції «Послідовно продовжувати підтримку України – прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus».


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