У Бундестазі знову не підтримали передачу Taurus Україні

Німецький Бундестаг у черговий раз не підтримав подання демократичної опозиційної фракції ХДС/ХСС щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє Укрінформ.

Поіменно голосування проводилося не по поданню опозиції, а по рекомендації Комітету Бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію.

За це проголосували 495 депутати, проти – 190, утрималися – 5.

Голосуванню передували півторагодинні дебати по поданню консервативної опозиції «Послідовно продовжувати підтримку України – прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus».