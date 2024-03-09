Політика

Британія хоче отримати Taurus, щоб передати Україні більше Storm Shadow

9 Березня 2024 16:37
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британія, ракети Taurus
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон / Фото Reuters

Лондон не поділяє побоювання канцлера ФРН, що поставки ракет Taurus Україні сприятимуть ескалації, але як варіант пропонує «кільцевий обмін» ракетами.

Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung.

«Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, щоб вона жодним чином не сприяла ескалації», – сказав глава британського зовнішньополітичного відомства.

Він наголосив, що Британія довіряє українським партнерам, які дотримують слова і не використовують надану їм зброю так, як того не бажають партнери, що її передають. Надана ЗСУ зброя служить «обороні України», підкреслив британський міністр.

Однак, як він зауважив, якщо Німеччина не бажає передавати Україні свої ракети напряму, Лондон готовий використати «кільцевий обмін» – передати Києву більше ракет Storm Shadow і натомість отримати від ФРН ракети Taurus.

«Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні. Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України», – заявив Кемерон, додавши, що сторони не розголошуватимуть жодних подробиць.


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