Велика Британія особисто звернулась до Німеччини із закликом передати Україні ракети Taurus

Велика Британія у приватному порядку закликала Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела.

“Високопоставлені британські міністри та офіційні особи неодноразово давали зрозуміти ФРН, що Україні вкрай необхідні ракети Taurus дальнього радіуса дії”, — мовиться у публікації.

Один із посадовців, який говорив анонімно, підкреслив, що “Німеччина повинна припинити шукати виправдання”.

Як зазначило агентство, Лондон пропонував рішення для подолання опору Берліна стосовно відправки ракет, включаючи угоду про обмін, згідно з якою постачатиме Україні більше Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії далекобійні ракети на заміну.

“Заяви канцлера ФРН Олафа Шольца неправильні, безвідповідальні та є ляпасом союзникам. Шольц повинен дати Taurus і припинити стримувати безпеку Європи”, — наголосила голова комітету в закордонних справах Палати громад Алісія Кернс, додає Bloomberg.