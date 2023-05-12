Політика

У британській розвідці розповіли, якою зброєю Росія намагатиметься зірвати контрнаступ ЗСУ

12 Травня 2023 10:49
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Британська розвідка

Армія РФ розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у новому звіті Міністерста оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що в ніч проти 8 та 9 травня росіяни випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS (“Калібр”) вперше від 9 березня 2023 року.

У розвідці кажуть, що у такий спосіб Росія, ймовірно, призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити резервні запаси.

“Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували”, – зазначають у Міноборони Британії.

Також у зведенні йдеться, що країна-агресорка розглядає крилаті ракети ще й як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, сподіваючись перешкодити українському контрнаступу.


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