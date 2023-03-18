Політика

У Британській розвідці розповіли, що стоїть за планами РФ змінити призовний вік

18 Березня 2023 10:41
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розвідка британії

Російська влада, ймовірно, готується сприяти ширшому призову на військову службу для забезпечення своїх військових потреб.

13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроект про зміну вікової межі призову на військову службу на чоловіків у віці 21-30 років з нинішніх 18-27 років. Ймовірно, закон буде прийнятий і набуде чинності в січні 2024 року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 18 березня.

Росія продовжувала проводити цикли призову двічі на рік з радянських часів. Вони відрізняються від виняткової «часткової мобілізації» ветеранів, яка проводиться з вересня 2022 року.

Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча принаймні сотні, ймовірно, служили через адміністративні плутанини або після того, як їх примусили підписати контракти.

Багато чоловіків віком від 18 до 21 року наразі претендують на звільнення від призову через навчання у вищих навчальних закладах. Влада, швидше за все, змінює вікову категорію, щоб збільшити чисельність війська, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити.

Навіть якщо Росія й надалі утримуватиметься від залучення призовників на війну, додаткові призовники вивільнять більшу частину професійних солдатів для боротьби.


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