Війна Росії проти України триває довше, ніж війна СРСР з нацистською Німеччиною

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розпочате у лютому 2022 року, вже триває довше, ніж війна Радянського Союзу проти нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у зведенні, оприлюдненому в соцмережі X.

У британській розвідці наголошують, що російська агресія проти України перевищила за тривалістю війну СРСР з нацистською Німеччиною, яка розпочалася після нападу Німеччини на Радянський Союз у 1941 році та порушення пакту про ненапад. У відомстві також нагадали, що етнічні українці становили значну частину особового складу Червоної армії під час Другої світової війни.

Окремо в зведенні зазначається, що українська операція в Курській прикордонній області Росії у серпні 2024 року стала першим випадком із часів Другої світової війни, коли іноземні війська проводили бойові дії на території Росії.

За оцінками британської розвідки, Сили оборони України з високою ймовірністю й надалі здійснюють обмежені бойові операції в цьому регіоні.

У Міноборони Великої Британії також звернули увагу на риторику російського керівництва, яке ще до початку повномасштабного вторгнення і після нього регулярно звинувачує Україну в «нацизмі». На думку британської сторони, ці твердження мають на меті вплинути на російських військових та внутрішню аудиторію, використовуючи історичну пам’ять і психологічний ефект війни з нацистською Німеччиною для формування образу України та українців як загрози й виправдання агресії. Такі наративи активно поширюються російськими державними медіа.