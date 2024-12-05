У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат – британська розвідка

За даними британської розвідки, середньодобові втрати російської армії в Україні у листопаді досягли рекордних показників (вбиті та поранені).

Як повідомляє огляд британської розвідки, згідно з даними українського Генштабу, середньодобова кількість втрат російських окупаційних сил у листопаді становила 1523 особи.

Це вже третій місяць поспіль, коли російська армія зазнає значних бойових втрат, відзначили у відомстві. 28 листопада було зафіксовано новий рекорд втрат за один день — 2030 осіб, що вперше перевищило позначку 2000.

Листопад став п’ятим місяцем поспіль, коли загальні втрати російських військ зростають, з підсумковою цифрою 45 680 осіб за місяць. Британська розвідка вважає, що високі втрати зумовлені інтенсивними бойовими діями та наступальними операціями російських військ.

Зокрема, російська армія продовжує посилювати тиск на українські позиції на кількох ділянках фронту, включаючи Курськ, Куп’янськ, Торецьк, Покровськ і велику Новосілку.

Відповідно до огляду, навіть з початком зимового періоду кількість втрат російських військ, ймовірно, буде й далі перевищувати 1000 осіб на день, а піхотні атаки на кількох напрямках продовжуватимуться.