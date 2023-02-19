У британській розвідці пояснили, нащо РФ запускати повітряні кулі над Україною

15 лютого 2023 року Збройні сили України помітили над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. Українські чиновники повідомили, що вони збили щонайменше шість із них.

Про це йдеться в недільному розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.

Раніше, 12 лютого 2023 року ВПС України повідомили про спостереження повітряних куль над Дніпропетровськом.

Цілком ймовірно, що кульки були російськими. Ймовірно, вони представляють собою нову тактику Росії, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони та змусити українців витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів.

14 лютого 2023 року спостереження за об’єктом «у формі повітряної кулі» призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України.