У британській розвідці оцінили масштаб кібератаки на “Київстар”

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні «Київстар» 12 грудня зазнав наймасштабнішої з початку російського вторгнення кібератаки, наслідки якої вдалося усунути лише через дві доби. Про це пише у суботу британська розвідка.

В результаті кібератаки абоненти на тривалий час залишилися без мобільного зв’язку та без інтернету.

Як нагадує британська розвідка, сервісами «Київстар» користується понад половина населення України.

Крім того, через кібератаки було виведено з ладу сирени повітряної тривоги, порушено роботу банківських систем банкоматів.

При цьому у «Київстар» заявляють, що витоку даних не сталося.

Одночасно 12 грудня потужній DDoS-атаці зазнав український Monobank, через що клієнти банку не могли скористатися його сервісами.