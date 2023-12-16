Політика

У британській розвідці оцінили масштаб кібератаки на “Київстар”

16 Грудня 2023 18:31
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Британська розвідка

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні «Київстар» 12 грудня зазнав наймасштабнішої з початку російського вторгнення кібератаки, наслідки якої вдалося усунути лише через дві доби. Про це пише у суботу британська розвідка.

В результаті кібератаки абоненти на тривалий час залишилися без мобільного зв’язку та без інтернету.

Як нагадує британська розвідка, сервісами «Київстар» користується понад половина населення України.

Крім того, через кібератаки було виведено з ладу сирени повітряної тривоги, порушено роботу банківських систем банкоматів.

При цьому у «Київстар» заявляють, що витоку даних не сталося.

Одночасно 12 грудня потужній DDoS-атаці зазнав український Monobank, через що клієнти банку не могли скористатися його сервісами.


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