У Британії оголосили про збільшення оборонного бюджету для допомоги Україні 

Британія закладе у свій військовий бюджет 3 мільярди фунтів на щорічну підтримку України щороку.

Про це повідомляє Reuters, цитуючи міністерку фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

“Сьогодні я оголошую про загальне збільшення бюджету Міністерства оборони на 2,9 млрд фунтів (3,8 млрд доларів) наступного року, що дозволить Сполученому Королівству з лишком перевиконати наші зобов’язання в рамках НАТО та забезпечити гарантовану військову підтримку Україні 3 млрд фунтів на рік”, – сказала міністерка фінансів під час представлення бюджету країни

В уряді королівства наголосили, що допомога Британії Києву триватиме “так довго, як це потрібно”